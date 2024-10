O diretor-executivo do Cruzeiro, Alexandre Mattos, confirmou que o futebolista brasileiro Rafa Silva vai ter «uma multa severa», na sequência da cotovelada que deu a um adversário aos três segundos do jogo com o Athletico Paranaense, na noite de sábado.

«Dizer ao adepto que é inadmissível o que aconteceu com o Rafa Silva. O Rafa já foi comunicado de uma multa severa, dentro do que a lei permite. Depois, vamos aguardar os próximos passos. O Cruzeiro é um clube muito sério, cumpre rigorosamente o que é combinado e exige muito profissionalismo, não concorda com a atitude e, por isso, o Rafael já foi multado», referiu o dirigente, em conferência de imprensa, após o jogo.

O próprio jogador, que teve neste jogo o regresso à competição ao fim de quatro meses, recorreu à rede social Instagram para deixar um pedido de desculpas pelo ato.

«Quero desculpar-me a todos os adeptos, companheiros e ao staff que me acompanha. Sei que errei e acabei a comprometer a equipa. Estava muito feliz com a oportunidade de voltar aos relvados e com grande vontade de ajudar, especialmente depois de três meses de uma recuperação dura e complicada. No entanto, acabei por exceder-me. Peço desculpa, mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos», pode ler-se, na mensagem de Rafa Silva.

O Athletico Paranaense viria a triunfar por 3-0, no duelo da 31.ª jornada do Brasileirão.