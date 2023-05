O Cruzeiro afastou o médio Richard dos trabalhos com o restante plantel, depois de o jogador ter sido mencionado numa investigação de manipulação de resultados em esquemas de apostas levada a cabo pelo Ministério Público de Goiás, a Operação Penalidade Máxima.

O Cruzeiro comunica que o atleta Richard está afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional. — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 10, 2023

O jogador, habitualmente titular na equipa orientada por Pepa, aparece em mensagens trocadas com apostadores quando ainda jogava no Ceará, clube que o emprestou ao Cruzeiro esta temporada.

Nas conversas divulgadas na imprensa brasileira, Richard recebe alegadamente um depósito de 40 mil reais (cerca de 7.300 euros) para ser advertido com cartão amarelo no jogo contra o Cuiabá, que terminou empatado (1-1), no passado mês de outubro. Aos 57 minutos, o jogador de 29 anos viu amarelo.

Numa das mensagens, o médio assegura ainda que também foi abordado por outros apostadores, mas recusou.

Refira-se que o Cruzeiro recebe esta madrugada o Fluminense (01h30), em jogo da quinta jornada do campeonato brasileiro.