Já eliminado da Taça Sul-Americana, o Cruzeiro garantiu o primeiro triunfo na prova na última madrugada, com um triunfo caseiro sobre o Palestino (2-1), na quinta jornada do Grupo E.

Leonardo Jardim aproveitou para dar minutos a jogadores menos utilizados e foram os chilenos os primeiros a marcar, logo aos sete minutos, por intermédio de Martínez Arce.

A resposta do conjunto brasileiro surgiu apenas no segundo tempo, com o golo do ex-Sporting Yannick Bolasie, aos 69 minutos. Já em tempo de descontos, Gabigol (90+1m) garantiu o triunfo à Raposa.

Na classificação do Grupo E, o Cruzeiro ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos, atrás de Palestino e Mushuc Runa, segundo e primeiro, com nove e 13 pontos, respetivamente.