O atacante do Cruzeiro, Rafa Silva, protagonizou este sábado a expulsão mais rápida da história do Brasileirão, ao ser expulso após uma cotovelada dada a um adversário aos… três segundos (!) do jogo ante o Athletico Paranaense, da 31.ª jornada.

Logo após a saída de bola do Athletico Paranaense, Rafa Silva deu, com três segundos de jogo decorridos, uma cotovelada em Kaique Rocha, defesa do Athletico, acabando por ver o cartão vermelho direto, mostrando ao 14.º segundo de jogo.

Não foi, de todo, o melhor regresso de Rafa Silva com a camisola do Cruzeiro, depois de problemas na coxa direita. O jogador de 32 anos tinha jogado pelo clube pela última vez há mais de quatro meses, a 16 de junho, num Vasco-Cruzeiro (0-0), da 9.ª jornada do Brasileirão.