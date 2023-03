Roy Hodgson voltou a interromper a reforma (teve uma curta passagem pelo Watford na época passada) e aceitou o convite para treinar o Crystal Palace, sucedendo a Patrick Vieira. Em vésperas de realizar o primeiro jogo pelos «Eagles» desde 2021, altura em que anunciou que iria deixar o futebol, o técnico inglês teve uma tirada curiosa quando lhe perguntaram acerca do período em que esteve afastado.



«Sei que a minha certidão de nascimento diz que sou velho o suficiente para me retirar, mas nunca me senti dessa forma. Aceitei que tinha de retirar-me porque era o que todos estavam a dizer. Quando caminha pela rua, as pessoas perguntavam-me se estava a aproveitar a reforma, mas ao mesmo tempo, nunca me senti velho o suficiente para me reformar», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Não foi uma decisão difícil, mas foi uma surpresa. As pessoas conhecem-me e sabem como trabalho, quando me explicaram o que era para fazer nos próximos meses fiquei convencido. Mas nunca é bom entrar num trabalho de que alguém foi despedido. A minha mulher também não se queixou muito, acho que até ficou contente por me ver pelas costas», acrescentou, com um sorriso no rosto.



O Crystal Palace está no 12.º lugar da Premier League com 27, apenas mais três do que a primeira equipa na zona de despromoção, e ainda não venceu para o campeonato em 2023.