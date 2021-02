Três dias após ter eliminado o Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, o Arsenal somou uma importante vitória na aproximação aos lugares europeus, ao bater o Leicester em pleno King Power, com reviravolta (1-3).

Com dois portugueses em campo – Ricardo Pereira do lado das raposas, Cédric nos gunners, foi Tielemans o primeiro a marcar, para os azuis, aos seis minutos de jogo.

Contudo, o Arsenal mudou as contas do jogo ainda na primeira parte, fazendo o 1-1 aos 39 minutos, por David Luiz, tendo Alexandre Lacazette assinado a reviravolta antes do intervalo, de penálti (45+2m).

Na segunda parte, Nicolas Pépé fez o 1-3 final, aos 52 minutos.

Ricardo e Cédric jogaram os 90 minutos, tendo o português Sidnei Tavares, de 19 anos – que fez a estreia na equipa de Brendan Rodgers na passada quinta-feira – ficado no banco.

Com este resultado, o Leicester mantém o terceiro lugar, com 49 pontos, mas pode ver o Manchester United (49 pontos) fugir no segundo lugar, caso pontue ante o Chelsea, esta tarde (16h00). Além disso, pode ver precisamente o Chelsea aproximar-se, dado que os londrinos têm 43 pontos e menos um jogo.

No outro encontro já disputado este domingo, houve empate sem golos no Crystal Palace-Fulham. Ivan Cavaleiro foi suplente utilizado nos visitantes, tendo entrado aos 66 minutos.

O Palace é 13.º, com 33 pontos, mais três pontos e mais um jogo que o Southampton, 14.º. O Fulham continua em 18.º, com 23 pontos, a três do Newcastle, primeira equipa em zona de permanência.