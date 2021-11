Após três jogos sem vencer, o Leeds United voltou aos triunfos na receção ao Crystal Palace (1-0), numa partida da 15.ª jornada da Premier League.



Quando parecia que o jogo ia terminar sem golos, Marc Guehi cortou a bola com o braço na área da formação londrina. Após indicação do VAR, Kevin Friend apitou para a marcar de grande penalidade. Chamado a converter o pontapé de penálti, o ex-Sporting Raphinha marcou e ofereceu o triunfo a Bielsa.



Quem continua sem vencer e afundado no último lugar da tabela classificativa é o Newcastle. O mais recente milionário da Premier League teve um início de jogo desastrado diante do Norwich, visto que Clark foi expulso aos nove minutos.



Apesar da inferioridade numérica, os «magpies» conseguiram colocar-se em vantagem no marcador graças a um golo de Calum Wilson e estiveram perto de garantir o primeiro triunfo na Liga inglesa. Porém, Pukki tinha outras inteções e igualou a contenda à entrada para os dez minutos finais.

O Newcaslte continua na última posição da Premier League com sete pontos enquanto o Norwich está duas posições acima com dez. Já o Leeds United subiu provisoriamente ao 15.º posto e o Crystal Palace manteve-se no 12.º lugar.