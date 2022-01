O Lille emprestou Yusuf Yazici ao CSKA de Moscovo, anunciaram os dois clubes esta quarta-feira, em comunicado.

Nas duas notas publicadas, lê-se que o acordo pela cedência até ao final da temporada prevê uma opção de compra para o emblema russo, sem, no entanto, detalhar valores.

Esta é a terceira experiência do internacional turco de 24 anos no futebol profissional, depois do Lille, claro, e do Trabzonspor, equipa na qual iniciou a carreira.