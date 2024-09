Miralem Pjanic foi apresentado esta quinta-feira como reforço do CSKA Moscovo. O internacional bósnio, de 34 anos, estava sem clube desde que deixou o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, e, depois de uma carreira ímpar, foi agora apresentado, agora, com pompa e circunstância no clube russo, a cavalo, dois anos depois de ter recusado defrontar a Rússia na sequência da invasão da Ucrânia.

Deverá ser o último passo de uma carreira que contou com passagens por clubes como Olympique Lyon, Roma, Juventus e Barcelona, como se pode ver no vídeo publicado esta quinta-feira pelo CSKA, em que jogador aparece montado num cavalo, em referência à mascote do clube.

Pjanic assinou por uma temporada e fica ainda com outra de opção, mas está a ser muito criticado nas redes sociais, por ter aceite uma proposta da Rússia, ainda por cima o CSKA, um clube que tem históricas ligações ao exército soviético/russo.

Em 2002, Pjanic recusou mesmo defrontar a Rússia, ao serviço da seleção da Bósnia, numa altura em que a federação russa já era alvo de sanções da parte da UEFA, na sequência da invasão da Ucrânia. Este jogo acabou mesmo por ser adiado e acabou por não realizar-se.