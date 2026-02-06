Depois dos confrontos... as pazes. O final do jogo entre Chelsea e West Ham foi, recorde-se, bastante quentinho. Ora, os jogadores que iniciaram toda esse feio confronto - Cucurella e Traoré – estiverem presentes no programa «FanZone» e, ao que parece, tudo já faz parte do passado.

Tudo começou quando Traoré agarrou e projetou Cucurrela para o chão. O ambiente alastrou-se aos restantes jogadores, com empurrões, mãos nos pescoços e agarrões. Tudo resultou em amarelos a Traoré e a João Pedro e um vermelho ao ex-Benfica Todibo, que agarrou João Pedro pelo pescoço.

Após toda a confusão, os jogadores conseguem agora sorrir sobre o assunto. Ainda assim, Cucurella confessou que teria dúvidas sobre se deveria ou não cumprimentar o compatriota.

«No fundo, são coisas que acontecem. Não tenho qualquer problema, ainda que, se o encontrasse na rua, tivesse dúvidas sobre cumprimentá-lo ou não», referiu.

Já Traoré confessou que não queria fazê-lo. «Ele é um tipo muito ‘porreiro’. Tudo fica em campo, foi o calor do momento. Na verdade, não queria fazê-lo, não foi a minha intenção».

O programa foi gravado com ambos os jogadores a estarem presentes através de uma videochamada. Para fechar, o defesa do Chelsea brincou com o facto de estar seguro por estarem separados por um «ecrã».

«Agora estou tranquilo porque há um ecrã a separar-nos... Não, mas está tudo bem. Fica tudo por ali», concluiu.