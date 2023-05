O Cuiabá perdeu por 4-0 ante o Atlético Mineiro na quinta jornada do Brasileirão e, pouco depois, anunciou a saída do treinador português Ivo Vieira.

«O Cuiabá Esporte Clube comunica que Ivo Vieira não é mais o treinador da equipa. Junto dele, também deixam o clube os auxiliares Pedro Andrade e Honorato José», referiu o Cuiabá, em nota oficial.

Os golos de Hyoran, aos 13 minutos, de Hulk aos 51, de Cristian Pavón aos 72 e de Paulinho aos 87 ditaram a derrota do Cuiabá, que soma quatro pontos em cinco jornadas no Brasileirão, estando no 17.º lugar, o primeiro da zona de descida, mas co mos mesmos do 16.º, o Corinthians.

Ivo Vieira orientou o Cuiabá em 24 jogos, tendo somado 16 vitórias, três empates e cinco derrotas.

A saída de Ivo Vieira segue-se às de Vítor Pereira do Flamengo e de António Oliveira do Coritiba. No Brasil continuam Abel (Palmeiras), Renato Paiva (Bahia), Pepa (Cruzeiro) e Pedro Caixinha (Bragantino).