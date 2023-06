O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, perdeu na noite de segunda-feira (madrugada desta terça-feira) na visita ao Vasco, por 1-0, no jogo que encerrou a 12.ª jornada do Brasileirão.

O único golo do encontro foi apontado de penálti, pelo médio Jair, aos 71 minutos, permitindo ao Vasco pôr fim a uma sequência de dez jornadas sem qualquer vitória. Só tinha mesmo ganho na primeira jornada, na visita ao Atlético Mineiro, por 2-1.

Já perto do minuto 90, o treinador português António Oliveira foi expulso, saindo visivelmente irritado e indignado com a equipa de arbitragem.

O Cuiabá sofreu a segunda derrota seguida e é 16.º classificado, logo acima da zona de descida, com 12 pontos. O Vasco ganha fôlego, mas ainda está em zona de descida: é 18.º e antepenúltimo, com nove. Pelo meio está o Goiás de Armando Evangelista, em 17.º, com 11 pontos.

A 13.ª jornada realiza-se entre o próximo sábado e terça-feira, 1 e 4 de julho.