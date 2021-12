O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na noite de terça-feira (madrugada desta quarta-feira em Portugal) na deslocação ao Cuiabá (1-3), em jogo da 36.ª e antepenúltima jornada do Brasileirão.

Depois da revalidação do título na Libertadores, o Palmeiras regressou aos triunfos no campeonato, pondo fim a uma sequência de quatro jornadas sem vencer. Abel, que após a conquista do título sul-americano afirmou estar no seu «limite mental» e cansado, não viajou com a equipa, ficou a descansar e foi o adjunto João Martins a comandar o Verdão, que se apresentou, grosso modo, com segundas linhas.

Gabriel Silva adiantou o Palmeiras aos quatro minutos e Giovani Henrique fez o 0-2 no marcador ao minuto 30. Alan Empereur reduziu para o Cuiabá (37m), mas os visitantes selaram o encontro, já na reta final, em tempo de compensação, por Gabriel Veron (90+1m), jogador que viu o segundo cartão amarelo na sequência do golo e foi expulso.

Com a vitória, o Palmeiras chega aos 62 pontos e consolida o terceiro lugar na prova, numa noite em que o Flamengo adiou a festa do título ao Atlético Mineiro. Os rubro-negros bateram o Ceará por 2-1 e chegaram aos 70 pontos, garantindo matematicamente o segundo lugar. O Mineiro, líder com 78 pontos, visita o Bahia esta quarta-feira e, se vencer, sagra-se campeão. De notar que Flamengo e Atlético têm ainda três jogos cada por disputar (o Mengão tem um jogo em atraso).