Dick Advocaat já não é o selecionador do Curaçau. O treinador de 78 anos deixou o comando técnico devido a «motivos familiares», confirmou a federação local em comunicado.

De acordo com a nota, o afastamento deve-se ao estado de saúde da filha de Dick Advocaat. «Sempre disse que a família vem primeiro do que o futebol. Portanto esta foi uma decisão natural. Com isto dito, vou sentir muita falta de Curaçau, das pessoas e dos meus colegas», começou por referir o treinador.

Curaçau, recorde-se, está a poucos meses de se estrear na fase final de um Mundial. A ilha caribenha será o país mais pequeno de sempre a participar no Campeonato do Mundo. Uma conquista que marcará sempre a carreira de Advocaat.

«Eu considero que qualificar o país mais pequeno do mundo o Mundial um dos grandes momentos da minha carreira. Estou orgulhoso dos jogadores, da equipa técnica e a direção que acreditou em nós», atirou.

«A sua decisão mostra respeito. Dick fez história com a nossa seleção. Curaçau vai estar eternamente grato a ele», atirou Gilbert Martina, presidente da Federação (FFK), que lamentou a saída do neerlandês.

Quem irá suceder Dick Advocaat será Fred Rutten, de 63 anos, que já passou por clubes Twente, PSV, Feyenoord e Schalke 04.

«É um período complicado para o Dick e eu desejo força para ele e para a sua família. Dick é um ícone do futebol mundial. É uma honra continuar o seu trabalho. Eu tenho falado muito com ele e com a sua equipa técnica, e vou a continuar a fazê-lo no meu percurso. Curaçau pode esperar a mesma dedicação e empenho de mim», rematou.