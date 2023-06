O futebolista japonês Daichi Kamada não vai continuar no Eintracht Frankfurt. O clube alemão anunciou, na tarde desta segunda-feira, a saída do nipónico, que está em fim de contrato.

Kamada, atacante de 26 anos, que já esteve em negociações com o Benfica, finda uma ligação de seis temporadas ao Eintracht, clube ao qual chegou oriundo do Sagan Tosu e no qual se tornou o segundo japonês com mais jogos, só atrás de Makoto Hasebe.

Depois de pouca utilização em 2017/18, Kamada foi cedido por uma época ao St. Truiden da Bélgica. Voltou ao Eintracht em 2019 e, em quatro anos, foi um dos protagonistas da equipa, pela qual venceu a Liga Europa de 2021/22, além da Taça em 2017/18.

Nos últimos dias, a imprensa desportiva alemã noticiou a possível ida de Kamada para o Milan, de Itália.