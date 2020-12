Pela segunda jornada seguida, o AC Milan empatou e perdeu a vantagem que tinha no topo da classificação para os principais perseguidores. Desta feita, os rossoneri não foram além de uma igualdade a duas bolas na visita a Génova (2-2).



Com Diogo Dalot e Rafael Leão em campo todo o encontro, a equipa de Pioli não desatou o nulo na primeira parte e ficou em apuros quando Destro adiantou os genoveses aos 47 minutos. A vantagem do conjunto da casa durou pouco tempo, visto que Calabria igualou aos 52 minutos.



Volvidos oito minutos, Destro bisou e devolveu a vantagem ao Génova. Porém, à entrada para os dez minutos finais, Kyatengwa igualou e manteve a invencibilidade do AC Milan na Liga.



Quem aproveitou o empate do líder foi o Inter de Milão. Em San Siro, os nerazzurri bateram o Nápoles graças a um golo de Lukaku, de grande penalidade, aos 73 minutos. Refira-se que a formação de Gattuso teve Mário Rui como titular - saiu aos 85 minutos - e perdeu Insigne para os próximos jogos por expulsão.



O sensacional Sassuolo empatou 1-1 no Artemio Franchi, em Florença, enquanto o Parma de Bruno Alves não saiu do nulo na receção ao Cagliari. Por sua vez, Spezia e Bolonha empataram a duas bolas com a equipa de Sinisa Mihajlovic a falhar um penálti no último minuto por Barrow.



Por último, Adrien Silva jogou todo o encontro na vitória da Sampdoria em casa do Hellas Verona de Miguel Veloso (2-1).



Feitas as contas, o AC Milan segue como líder, mas tem o Inter de Milão a um ponto. Por sua vez, a Juventus fica no terceiro posto depois do empate com a Atalanta e o Nápoles é quarto, embora possa ser ultrapassado pela Roma de Fonseca que apenas joga quinta-feira.