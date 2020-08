O norte-americano Dan Friedkin é o novo dono da Roma, clube treinado pelo português Paulo Fonseca. A compra, por parte do Grupo Friedkin, foi feita por 591 milhões de euros ao compatriota James Pallota, detentor desde 2012.

«O Grupo Friedkin anunciou a aquisição, através de Romulus e Remus Investments LLC, de cerca de 86,6 por cento do capital social do clube e, adicionalmente, gará uma oferta pública de compra obrigatória das restantes ações ordinárias, por cerca de 13,4 por cento do capital social», refere a Roma, em comunicado.

O magnata já tinha manifestado interesse na Roma em 2019, mas a pandemia da covid-19 atrasou o negócio e Friedkin terá mesmo investido menos 200 milhões de euros do que o inicialmente previsto.

A formalização do acordo revelado publicamente a 6 de agosto coloca a Roma, quinta classificada da Serie A em 2019/2020, nas mãos de um empresário de 54 anos, com negócios na hotelaria de luxo, cinema e venda automóvel e que, segundo a revista Forbes, tem uma fortuna estimada em 3,6 mil milhões de euros.