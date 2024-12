O Génova, onde atua o futebolista português Vitinha, tem um novo dono. Dan Sucu, empresário romeno de 61 anos, é o novo acionista maioritário segundo anunciou o clube em comunicado oficial,

Sucu tem investimentos no setor automóvel, imobiliário e na comunicação social. Foi também dirigente do Rapid Bucareste, da primeira divisão romena.

Assim, o empresário sucede à empresa 777 Partners na liderança do clube italiano. Através do seu próprio investimento, Sucu subscreveu um aumento de capital obtendo em troca uma participação no capital social de cerca de 77% do Genoa CFC, segundo o comunicado.

O Génova está na 13.ª posição da tabela da Serie A italiana, com apenas mais seis pontos do que o último classificado.