A Procuradoria Provincial de Barcelona apresentou, esta sexta-feira, um recurso contra a decisão de libertar Dani Alves, mediante o pagamento de uma caução de um milhão de euros.

Em comunicado, o organismo explica que a «acusação particular e o horizonte penal de 12 anos que o arguido enfrenta» são os motivos desta decisão. A justiça espanhola tinha aceite que Dani Alves aguardasse em liberdade o recurso à condenação por violação, caso o antigo jogador pagasse uma caução de um milhão de euros.

«Existe um elevado risco de fuga, que entendemos não poder ser atenuado com as medidas alternativas previstas no despacho recorrido, tendo em conta a falta de raízes do Sr. Alves no nosso país e dada a sua elevada capacidade económica, o que implica que o risco de fuga não é atenuado pelo depósito da fiança», refere ainda a Procuradoria Provincial de Barcelona, em comunicado.

Ora, o pagamento ainda não foi efetuado e por isso, Dani Alves vai permanecer na prisão durante todo o fim de semana.

Recordar que em fevereiro deste ano, o antigo internacional brasileiro foi condenado a quatro anos e meio de prisão pela violação de uma jovem, em 2022, decisão que Dani Alves recorreu.