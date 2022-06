A poucas horas de ficar desempregado, já que o contrato que o liga ao Barcelona termina esta quinta-feira e não será renovado, Dani Alves deixou o curriculum vitae nas redes sociais, de um jeito bem humorado.

«Último dia de contrato e, como vocês já me conhecem, não se assina um compromisso novo sem ter acabado o antigo», começou por escrever no Instagram.

O lateral brasileiro, de 39 anos, deixou ainda um recado a quem não o considera capaz de atuar ao mais alto nível no futebol europeu.

«Aproveito também para vender o meu peixinho, já que estou muito velho e desacreditado no mercado. Nas imagens [vídeo de um jogo contra o Sevilha, esta época] você pode ver um velhinho a fazer algumas coisas com um olhar diferente e sempre com a cabeça muito bem alta. Também podemos apreciar que há uma intensidade considerável e um jogo bastante consciente», brincou, antes de detalhar toda a experiência profissional.

«O meu nome é Dani Alves, brasileiro, mais conhecido como 'Good Crazy', tenho 39 anos e, juntamente com os meus, sou o maior vencedor da história do futebol com 43 troféus», vincou, garantindo que vai jogar «até aos 50 anos».

Formado no Bahia, Dani Alves chegou à Europa em 2002/03 para jogar no Sevilha. Rumou à Catalunha em 2008, e por lá ficou até 2016. Passou por Juventus, PSG e São Paulo, antes do regresso ao Barcelona no final do ano passado. Em meia época, disputou 17 jogos, fez um golo e quatro assistências.