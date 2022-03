O futebolista do Barcelona, Dani Alves, defendeu que Lionel Messi, com quem jogou ali entre 2008 e 2016, não está feliz no Paris Saint-Germain, clube ao qual chegou esta temporada, depois de toda a carreira sénior nos catalães.

«Para mim, o futebol é a vida, a solução da minha vida. Ou seja, não posso pensar que é um jogo. Mas não posso deixar de desfrutar», começou por dizer, na mais recente edição do programa “Diários de Bicicleta” da ESPN, publicada na quinta-feira.

E foi precisamente sobre esse desfrutar, mas em alusão a Messi, que Dani Alves respondeu de seguida em relação à aventura de Messi em Paris, em 2021/22.

«Para mim não, não. Para mim não está a desfrutar [ndr: no PSG], porque, para mim, neste momento, está deslocado ali», referiu, antes de lembrar uma frase que Messi lhe dizia na Catalunha.

«Vou dizer uma coisa que o Leo sempre me dizia: onde é que vais estar melhor do que aqui? E eu comprovei isso. Não há melhor lugar do que este [ndr: Barcelona]», expressou o lateral-direito de 38 anos, que voltou esta temporada ao Barcelona.

E se Messi voltasse ao clube de sempre? Dani Alves não sabe se vai acontecer, mas se se proporcionar, espera reencontrar o argentino. «Eu não sei, mas se vier, que venha comigo aqui», concluiu.