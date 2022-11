O internacional brasileiro Dani Alves teve oportunidade de partilhar o balneário com alguns dos maiores nomes da história do futebol mundial. Fez parceria com Lionel Messi e Neymar no Barcelona, tendo reencontrado o compatriota no Paris Saint-Germain, onde também alinhou ao lado de Kylian Mbappé.

Ora, sobre o avançado francês, Dani Alves não tem dúvidas de que é uma estrela, mas considera que este ainda não entendeu quem o rodeia.

«O PSG tem o melhor trio de avançados dos últimos tempos. O Kylian precisa de perceber, e eu disse-lhe isto, quem está ao lado dele. Ele é um jogador fenomenal, mas não viu quem também está lá e eles são um pouco mais fenomenais do que ele», frisou, em entrevista ao The Guardian.

«Ninguém no futebol tem o poder criativo de Messi e Neymar. Eles veem coisas que ninguém vê. Desde que jogo futebol, não vi ninguém assim. Estamos a falar dos dois grandes génios do futebol. Ele tem de ser inteligente para permitir que eles tragam acima todo o talento que ele tem dentro dele, as coisas que faz tão bem», completou.