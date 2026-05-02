O Real Madrid anunciou, este sábado, que Dani Carvajal sofreu uma fratura no quinto dedo do pé direito. A lesão coloca o lateral de 34 anos em dúvida até ao final da temporada e uma possível convocatória para o Mundial 2026.

De acordo com o comunicado dos Merengues, Carvajal pode perder «pelo menos duas semanas», o que na melhor das hipóteses faz com que o capitão da turma de Arbeloa regresse a tempo da última jornada da Liga espanhola, frente ao Athletic Bilbau. Além de perder três jogos do campeonato espanhol, Dani Carvajal pode também ficar em dúvida para o Mundial 2026.

Esta temporada, recorde-se, será a última do jogador ao serviço do Real Madrid, onde conquistou seis Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de clubes, cinco Supertaças Europeias e quatro campeonatos espanhóis, entre outros títulos.