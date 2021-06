Dani Ceballos, David Luiz, Martin Odegaard e Mathew Ryan vão deixar o Arsenal. O clube deu conta do fim da ligação com os quatro jogadores que terminam contrato a 30 de junho, algo que já se adivinhava e que, no caso de David Luiz, já tinha mesmo sido confirmado pelo treinador Mikel Arteta.

Ceballos, médio de 24 anos, finda a cedência feita pelo Real Madrid ao clube inglês, que aconteceu por duas épocas. O espanhol fez um total de 87 jogos e dois golos pelos londrinos.

David Luiz, central de 34 anos, esteve igualmente no Arsenal nas duas últimas temporadas: fez 73 jogos e quatro golos.

O médio ofensivo norueguês Martin Odegaard volta para já também ao clube de origem, o Real Madrid, depois de meia época com 20 jogos e dois golos pelo Arsenal.

Já Ryan, guarda-redes de 29 anos, acaba também a ligação de meia época ao Arsenal. Fez três jogos e estava emprestado pelo Brighton.