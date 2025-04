Um golo de Dani Olmo, logo aos 41 segundos da segunda parte, foi suficiente para o Barcelona vencer na receção ao Maiorca, por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da liga espanhola.

Após um passe de Eric García, na direita, Olmo recebeu na área e rematou colocado com o pé esquerdo, batendo o guarda-redes Leo Román.

Esta foi a terceira vitória seguida do Barcelona no campeonato, a 12.ª nas últimas 13 jornadas. Pelo meio, houve apenas o empate contra o Betis.

Na classificação, o Barcelona mantém firme a liderança, agora com 76 pontos, mais sete do que o Real Madrid, que tem 69 e visita o Getafe, esta quarta-feira (20h30). O Maiorca é sétimo classificado, com 44 pontos, mas pode descer posições, mediante os restantes resultados da jornada.

Horas antes, no primeiro jogo da jornada, o Valencia empatou a um golo na receção ao Espanhol, com o médio português André Almeida a titular (saiu aos 54 minutos). Javi Puado deu vantagem ao Espanhol, aos 40 minutos. O Valencia empatou por Enzo Barrenechea, ao minuto 57.

