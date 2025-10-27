Absolvido dos crimes de abuso sexual, em março deste ano, Dani Alves decidiu dar uma volta de 360 graus à vida e tornou-se um pastor de uma igreja evangélcia.

A notícia surgiu nas redes sociais, com vários vídeos do antigo jogador de futebol a pregar e a cantar com emoção.

«É preciso ter fé em Deus. Sou uma prova disso. Eu fiz um pacto com Deus e o que Deus promete, Deus cumpre», disse o brasileiro durante um dos discursos na Igreja Elim Girona.

De recordar que Dani Alves passou um ano na prisão por alegado abuso sexual a uma jovem, porém acabou por ser absolvido pelo Tribunal Superior da Catalunha, que decidiu que não havia provas conclusivas.