Pouco mais de uma semana depois de ter revelado o interesse do FC Porto, Daniel Muñoz vai assinar pelo Genk.



Numa nota divulgada no site oficial, o Atlético Nacional explica que chegou a acordo com o emblema belga para a transferência do seu capitão, mas que esta está pendente dos exames médicos do jogador que apenas poderão ser realizados quando forem levantadas as restrições referentes à mobilidade aérea internacional.



O lateral-direito tem à sua espera na Bélgica um contrato válido por quatro anos com outro de opção, segundo o comunicado divulgado pelo Genk.



Formado no Rionegro Ávillas, Muñoz chegou ao Atlético Nacional em 2019: somou oito golos em 29 jogos. Vai ter a primeira experiência no futebol europeu.