Daniel Naroditsky, grande mestre de xadrez norte-americano, faleceu aos 29 anos de forma «inesperada». A informação foi avançada pelo Charlotte Chess Center, clube que representava.

«É com muita tristeza que partilhamos o falecimento inesperado de Daniel Naroditsky. Daniel era um talentoso jogador de xadrez, educador e membro estimado da comunidade. Era um filho, irmão e amigo leal. Vamos honrar o Daniel e relembrar a sua paixão pelo xadrez e inspiração que nos trouxe a todos», refere a nota oficial.

A causa da morte ainda é desconhecida.