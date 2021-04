O Wolverhampton perdeu esta segunda-feira na receção ao West Ham, por 3-2, no jogo que encerrou a 30.ª jornada da Premier League inglesa, marcado pelo golo do português Fábio Silva e pelos regressos do guarda-redes Rui Patrício - que acabou apenas por falhar os jogos da seleção nacional - e de Daniel Podence, que não jogava, devido a lesão, desde 2 de fevereiro.

Os hammers entraram muito bem no jogo e, no primeiro quarto de hora, construíram uma vantagem de dois golos. Aos seis minutos, Jesse Lingard levou tudo à frente numa arrancada impressionante e deu vantagem aos londrinos. Ao minuto 14, Pablo Fornals dobrou a diferença e a diferença chegou mesmo aos três golos, quando Jarrod Bowen assinou o 0-3 no marcador (38m).

A equipa orientada por Nuno Espírito Santo conseguiu ainda reagir no primeiro tempo, reduzindo por Dendoncker, aos 44 minutos.

Fábio Silva foi lançado para a segunda parte, para o lugar de Daniel Podence, tendo sido do ex-FC Porto o golo que relançou definitivamente o jogo. O compatriota Pedro Neto assinou um grande passe em profundidade e Fábio Silva, num remate cruzado, fez o 2-3. O golo acabou por ser em vão, pois não valeu pontos aos lobos.

Além de Patrício e Podence, Rúben Neves, Nélson Semedo e Pedro Neto foram os portugueses titulares no Wolverhampton. Vitinha entrou aos 72 minutos, para a saída de Willian José.

Foi a quinta jornada consecutiva sem vitórias para o Wolverhampton, que acaba a jornada no 14.º lugar, com 35 pontos. O West Ham é quarto classificado, com 52 pontos. Ultrapassou o Chelsea e está em zona de Liga dos Campeões.

