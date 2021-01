Os alarmes dispararam esta quarta-feira no Estádio Morumbi depois de confirmado um surto de covid-19 no plantel do São Paulo, com um total de dez casos positivos. Os jogadores em causa estão todos assintomáticos, mas vão ter de fazer uma quarentena de dez dias antes de voltarem a poder ser opção.

Os jogadores em causa são Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. O treinador Vagner Mancini não vai, assim, poder contar com estes jogadores para os jogos com o Bahia e Ceará, ficando ainda em dúvida para o duelo com o Atlético Paranaense, marcado para 7 de fevereiro.