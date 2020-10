O representante do futebolista português Danilo Pereira explicou que a mudança do médio do FC Porto para o Paris Saint-Germain deveu-se à falta de motivação nos dragões e à procura por um novo desafio na carreira.

Em declarações ao Goal, Daniel Lorenz garantiu também que praticamente não houve tempo para debater a negociação e constatou que o campeão da Europa em 2016 «vai ser definitivamente jogador do PSG» no futuro, após o acordo de empréstimo, com opção de compra obrigatória, para 2020/2021.

«O Danilo esteve no FC Porto cinco épocas. Na última época, ganhou a Liga e a Taça. A motivação tinha acabado, ele precisava de outra coisa, um novo desafio numa liga melhor, com mais ambição. O PSG tinha isso», notou.

«De repente, tentámos arranjar maneira de explicar ao PSG que podia contratar um jogador em condições excecionais vantajosas em relação ao habitual, porque, como se sabe, o FC Porto é um clube com o qual é difícil negociar. O PSG sabia e talvez tenha sido por isso que não veio mais cedo», continuou.

«No último momento, tivemos a oportunidade. Eles deram-nos feedback positivo e ficou feito. Não tivemos tempo para negociar. Era ‘sim ou não’», frisou, ainda.

Danilo rumou por empréstimo de uma época, por quatro milhões de euros, aos quais se juntam 16 milhões da opção de compra.

«O presidente [Pinto da Costa] disse que era uma das últimas oportunidades de Danilo sair após cinco anos no clube. Tinha uma cláusula grande, de 60 milhões de euros, mas as condições eram as ideais para sair. Foi uma oportunidade para todos. Se não o fizéssemos, o FC Porto talvez exigisse os 60 milhões mais tarde. Expliquei isso ao PSG. Fizeram um grande trabalho», considerou.