O futebolista português Nuno Mendes enalteceu o papel que Danilo Pereira teve na sua integração no Paris Saint-Germain, clube ao qual chegou há cerca de mês e meio, oriundo do Sporting.

«Eu sinto-me bem. Calmo. Estou a viver bem a minha integração em Paris. Os meus colegas ajudaram-me, principalmente o Danilo. Ainda não tive tempo de visitar realmente a cidade, porque temos jogos em datas próximas, mas terei muito tempo para isso», afirmou, em declarações aos meios do clube, publicadas esta quinta-feira.

Nuno Mendes já participou em sete jogos pelo PSG, quatro deles no campeonato e três na Liga dos Campeões. Em quatro dos jogos (dois na Liga, dois na Champions), fez mesmo os 90 minutos.

Sobre jogar a maior competição europeia de clubes, Nuno Mendes não esconde que «foi a realização de um sonho».

«Estou muito feliz e pretendo jogar muitos outros jogos no futuro. Foi um momento muito especial para mim. Ainda me arrepio, vou lembrar-me disso para sempre», declarou.

Nesta altura, o PSG prepara o clássico com o Marselha, agendado para domingo, e Nuno Mendes já está avisado e sabe o que aí vem.

«Sei que o clássico com o Marselha é um jogo muito grande e fui avisado. Já joguei clássicos em Portugal com grande rivalidade. Acho que a concentração é ainda maior do que nos outros jogos. Um clássico tem sempre um sabor especial», admitiu.