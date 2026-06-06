O internacional brasileiro Danilo, que representou o FC Porto entre 2011 e 2015, recordou os tempos em que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, primeiro no Real Madrid e depois na Juventus.

Em entrevista ao The Athletic, o lateral-direito contou que «as pessoas pensam que o Cristiano é uma espécie de extraterrestre, mas ele é uma pessoa normal que gosta de se rir e passar um bom momento com a família».

«Mas também é verdade que ele vive para o futebol e quer melhorar a cada dia em tudo o que faz. (…) Ele puxa por ti para estares sempre no teu melhor, nos treinos e nos jogos», acrescentou o defesa.

Danilo recordou ainda o momento em que convenceu Casemiro a mudar-se para o FC Porto, em 2014, por empréstimo do Real Madrid. «Ele quase foi para Itália, mas eu disse-lhe que o Porto é uma cidade incrível, tal como o clube. Ele acreditou em mim, decidiu ir para o Porto e fizemos um bom ano juntos», contou.

Durante a entrevista, o futebolista brasileiro, de 34 anos, percorreu vários momentos importantes da carreira. Da pressão que sentiu no Real Madrid à experiência transformadora com Pep Guardiola no Manchester City: «Ele mudou a minha forma de pensar. Se ainda jogo com esta idade, também na seleção brasileira, é pelo tempo que passei com ele.»

Por falar no Brasil, Danilo, que atualmente representa o Flamengo, acredita que a Canarinha tem «muitos jogadores de qualidade» e pode «tentar ganhar o Mundial». Sobretudo com Ancelotti no banco. «Ele é como Cristiano, uma das pessoas mais famosas no futebol. Ele já ganhou muita coisa, mas trabalha como se nunca tivesse vencido nada», concluiu.