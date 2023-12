O futebolista português Dany Mota fez, este domingo, o golo da vitória do Monza na receção ao Génova (1-0), em jogo da 15.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

Lançado pelo treinador Raffaele Palladino aos 57 minutos de jogo, Dany Mota fez, de pé direito, o único golo da partida, aos 83 minutos. Um golo 100 por cento português, da assistência à finalização, já que foi Pedro Pereira, com um cruzamento rasteiro na direita, a assistir o compatriota.

Foi o primeiro golo de Dany Mota em 2023/24, ao 14.º jogo. Na classificação, o Monza é nono, com 21 pontos: ssobe dois lugares nesta jornada, aproveitando o empate da Lazio (agora 10.ª com 21 pontos) no sábado, ante o Verona, bem como a igualdade do Torino (11.º com 20 pontos) no outro jogo já disputado este domingo, na visita ao Frosinone.