O médio português Dário Essugo, cedido pelo Sporting ao Las Palmas, foi punido com um total de três jogos de castigo pela expulsão no jogo com o Osasuna, na última sexta-feira, para a 21.ª jornada da La Liga.

O comportamento do internacional sub-21 português após ter visto o cartão vermelho, aplaudindo ironicamente a decisão do árbitro Gil Manzano apesar da tentativa enérgica dos seus colegas de equipa em impedir que o fizesse, teve como consequência o agravamento da pena inicial de um para três jogos de suspensão.

O Las Palmas, que perdia por 1-0 com o Osasuna aquando da expulsão de Essugo (72m), conseguiu evitar a derrota (1-1) com um golo de Januzaj, no tempo de compensação.

O mapa de castigos relativos à 21.ª ronda da Liga espanhola dá conta ainda de uma punição de dois jogos aplicada ao adjunto de Diego Simeone, Alejandro Bonvicini, por protestos contra o trabalho da equipa de arbitragem durante o Atlético de Madrid-Villarreal (1-1).