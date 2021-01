O antigo futebolista Darren Fletcher vai integrar a equipa técnica do treinador Ole Gunnar Solskjaer no Manchester United, confirmou esta segunda-feira o emblema inglês.

Fletcher, de 36 anos, terminou a carreira como jogador no Stoke City, na temporada 2018/2019. Assume agora novas funções no clube no qual representou a equipa principal de 2003 a 2015, após ter feito formação nas camadas jovens dos «red devils». Desde outubro, trabalhava com os sub-16 na academia do clube.

Depois de ter conquistado um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, cinco Premier League, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e cinco Supertaças de Inglaterra como jogador, Fletcher, que também jogou no West Bromwich, começa uma nova etapa, na qual se vai cruzar com um treinador com o qual partilhou balneário.