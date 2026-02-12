O treinador italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, teve de fazer escolhas para a inscrição no campeonato. Darwin Núñez e Pablo Marí ficaram de fora da lista enviada à Comissão de Profissionalismo e Estatuto dos Jogadores da Federação Saudita de Futebol.

Segundo a imprensa do país, os dois jogadores ficaram de fora, podendo apenas atuar na Liga dos Campeões da Ásia. Inzaghi só podia inscrever oito jogadores estrangeiros no campeonato.

Assim, apesar de ter custado 53 milhões de euros no verão, vindo do Liverpool, o ex-Benfica vai ficar arredado durante grande parte da temporada. Pablo Marí também está na primeira época, vindo da Fiorentina.

O técnico acrescentou o avançado brasileiro Marcos Leonardo (ex-Benfica) à lista, ao lado do compatriota Malcom, dos franceses Karim Benzema e Theo Hernandez, do marroquino Yassine Bounou, do senegalês Kalidou Koulibaly, do português Rúben Neves e do sérvio Sergej Milenkovic-Savić.

O Al Hilal é líder do campeonato saudita, com 50 pontos, mais um do que o Al Nassr, segundo classificado.