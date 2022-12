Andy Cole e Darwin Núñez têm sido comparados pelos adeptos ingleses nas redes sociais, não pelo número de golos marcados, mas pelos sucessivos falhanços. A comparação acentuou-se após a derrota do Liverpool em casa do Manchester City e agora o antigo avançado inglês, que se destacou no Manchester United na década de 90, veio pedir para que o parassem de associar ao uruguaio.

«Cole... Nuñez... Não sei bem onde começou este disparate. Mas é Natal, a época festiva. Estou retirado e feliz. Cinco Premier Leagues, duas Taças de Inglaterra, uma Taça da Liga, uma Liga dos Campeões, uma Bota de Ouro, Jogador Jovem do Ano. 187 golos na Premier League, um de penálti. A vida é o que fazes dela», escreveu no Twitter.

Um seguidor ainda tentou explicar a Andy Cole que as comparações surgiram para defender Darwin, mas o antigo futebolista voltou a manifestar-se.

«As pessoas precisam de parar de desrespeitar o meu nome porque eu já deixei de jogar. Sou apenas um tipo que vive a sua vida. As pessoas pensam que podem desrespeitar-me. Vejam os números e comparem-nos com qualquer outro», frisou.

