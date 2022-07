O central do Liverpool, Joel Matip, revelou estar feliz por ser agora colega de equipa de Darwin Núñez, já que assim não terá de defrontar o uruguaio nas competições europeias, tal como aconteceu nos quartos de final da Liga dos Campeões. O jogador camaronês, de resto, ainda não esqueceu a exibição de Darwin em Anfield Road, no empate com o Benfica (3-3).

«Ele fez-me a vida bastante difícil [nesse jogo], por isso, estou muito feliz por ele agora estar com a nossa camisola. Tem muita qualidade e estou ansioso para vê-lo a marcar golos por nós», começou por dizer aos órgãos de comunicação dos reds, antes de descrever as qualidades do companheiro.

«Acho que é um tipo diferente de capacidade, quer a nível físico, quer de velocidade. E ele vai marcar golos, tenho a certeza absoluta. É um jogador que nos dá poder extra para fazer tudo», rematou.

Nesse jogo, refira-se, Darwin marcou o golo que valeu o empate aos encarnados.