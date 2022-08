Luis Suárez sentiu necessidade de falar com o compatriota Darwin Núñez, após a expulsão do ex-Benfica, na sequência de uma agressão a Joachim Andersen, do Crystal Palace. O camisola 27 dos reds não reagiu bem às provocações do defesa e viu cartão vermelho direto, o que lhe valeu uma reprimenda quer de Jurgen Klopp, quer de Virgil van Dijk.

Suárez, que também já passou pelo Liverpool revelou o que disse a Darwin: «Estás apenas a começar e ciente de que, a partir de agora, vão procurar-te duas ou três vezes mais. Ainda por cima em Inglaterra. Diz-te isto um idiota que errou e passou mal, caiu, mas levantou-se e tornou-se mais forte. Não lhes dês mais oportunidades, vai ser pior», contou em entrevista ao Telemundo.

«Darwin é alguém que ouve muito. É muito inteligente nesse sentido e acho que vai tentar dar a volta a esta situação, que não é nada grave, todos cometemos erros. O que acontece é que acabou de chegar a Inglaterra e dão proporções muito maiores a coisas mínimas», acrescentou.

Suárez enalteceu ainda o percurso de Darwin e diz que o avançado de 22 anos vive um momento «admirável.

«Com esta idade, já está no Liverpool. É de aplaudir. Aproveita esta fase, continua a aprender com o que aconteceu no outro dia», aconselhou.

Note-se que Darwin Núñez deixou uma mensagem depois do incidente e mostrou-se «consciente da atitude feia» que teve.