O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), sediado na Suíça, confirmou os cinco jogos de suspensão de Darwin Núñez inicialmente aplicados ao avançado uruguaio.

O recurso apresentado pelo jogador do Liverpool e pelos colegas uruguaios Ronald Araujo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur e Mathías Olivera foi rejeitado.

Todos eles estiveram envolvidos nos incidentes na meia-final da Copa América frente à Colômbia. O tribunal deu razão aos castigos impostos pela CONMEBOL, o organismo que tutela o futebol sul-americano, após os incidentes ocorridos em julho.

O painel do TAS considerou que, neste caso, não se aplicava o princípio de legítima defesa evocado pelos jogadores, que alegaram ter-se envolvido numa altercação com adeptos colombianos por terem familiares no setor do estádio onde decorreram desacatos.

Para o tribunal arbitral, a conduta dos jogadores constituiu «uma ação voluntária, violenta e injustificada», que violou o Código de Disciplina da CONMEBOL.

O organismo sul-americano suspendeu o antigo jogador do Benfica, atualmente no Liverpool, por cinco jogos, o médio do Tottenham Rodrigo Bentancur por quatro, enquanto os defesas Mathías Olivera, do Nápoles, Ronald Araújo, do FC Barcelona, e José Giménez, do Atlético de Madrid, receberam uma sanção de três partidas.

Darwin, Ronald Araújo e José Giménez subiram às bancadas para se envolverem em desacatos com adeptos colombianos, após a derrota por 1-0 na meia-final da Copa América com a Colômbia, que aconteceu em 10 de julho, em Charlotte, nos Estados Unidos.