O internacional austríaco David Alaba, atualmente no Real Madrid, recordou a ida para o Bayern de Munique ainda com idade de juvenil e Toni Kroos, médio e colega de equipa no clube espanhol, reviu-se no «truque» utilizado pelos bávaros para convencer o internacional austríaco.

Alaba foi o convidado desta semana do podcast ‘Einfach mal Luppen’, que Toni Kroos tem com o irmão Felix e, entre histórias e piadas, Alaba lembrou como foi do Áustria Viena para Munique.

Alaba esteve pela primeira vez no banco de suplentes da equipa principal do Áustria Viena aos 15 anos, idade em que já treinava com os maiores, mas depressa foi captado em 2008.

«Recebi ofertas para um contrato profissional no Áustria de Viena e de outros clubes austríacos da primeira liga. Depois de a época acabar, mudei-me para a filial do Bayern Munique. Na verdade, eu queria ir para Inglaterra e já tinha ofertas lá», começou por partilhar Alaba, que disse depois como foi convencido pelos responsáveis do clube alemão.

«O Bayern não desistiu e disseram-me: “anda e dá uma vista de olhos”. Nessa altura, era o Werner Kern [ndr: ex-diretor dos juniores] que estava em contacto com o meu pai. Foi buscar-nos ao aeroporto e daí fomos a Säbener Strasse [centro de treinos do Bayern]. A partir desse momento, fiquei encantado imediatamente e tomei a decisão com relativa rapidez», disse.

Ora, Kroos, que foi para o Bayern em 2006, reviu-se na história e riu-se com o colega. «Sempre o mesmo truque, foi o que fizeram comigo. Também era o Werner Kern na altura. Eles convidaram-nos naquela época, fomos ao hotel Bayerischer e ver um jogo da Liga dos Campeões. Não se podia dizer que não», atirou Kroos.

Dor de cabeça em Madrid: Alaba lesionado

Entretanto, e após os compromissos da seleções, David Alaba pode ser mais uma dor de cabeça para o Real Madrid. O lateral sofreu uma pancada num joelho no jogo da Áustria ante a Dinamarca e, segundo a imprensa espanhola, o jogador está pelo menos em dúvida para o jogo da Liga dos Campeões ante o Shakhtar Donetsk, na próxima terça-feira.