David Beckham foi nesta terça-feira formalmente nomeado cavaleiro pelo Rei Carlos III pelos serviços ao futebol e à sociedade britânica.

O ex-futebolista, lenda do Manchester United, internacional por Inglaterra em 115 ocasiões e capitão da seleção de 2000 a 2006, foi condecorado pelo rei numa cerimónia realizada em Berkshire.

Consumado o ato solene, Beckham poderá agora ser chamado de Sir David Beckham, ele que já era membro da Ordem do Império Britânico desde 2003, quando foi reconhecido pela Rainha Isabel II, mãe de Carlos III.

Beckham aguardou mais de uma década por esta distinção. Recorde-se que em 2011 teve a nomeação vetada pelo Comité de Baixa de Honras britânico devido a suspeitas de envolvimento em delitos fiscais, dos quais foi depois absolvido.

«Não podia estar mais orgulhoso. As pessoas sabem o quão patriótico sou. Sempre disse o quão importante é a monarquia para a minha família», reagiu o co-proprietário da equipa de futebol Inter Miami, que esteve acompanhado da mulher, Victoria Beckham, e pelos pais Ted e Sandra.

Sir David Beckham junta-se a uma lista de desportistas ilustres condecorados cavaleiros no passado e no qual se incluem, por exemplo, Alex Ferguson, Matt Busby, Bobby Charlton ou Bobby Robson.