David Beckham, internacional inglês, afirmou, sem hesitar, que Lionel Messi «é o melhor jogador do mundo e também de todos os tempos».

Entre histórias e curiosidades, o antigo galático do Real Madrid, que despontou no futebol com a camisola do Manchester United, comentou ainda a má fase de Pep Guardiola no Manchester City.



«Ele é um dos melhores treinadores do mundo, mas todos os grandes clubes passam por momentos como este. Quando uma equipa perde um jogador ou entra um novo, o plantel pode ficar um pouco desmembrado», disse Beckham, numa sessão de perguntas e respostas à chefe de conteúdo da Netflix, na feira audiovisual MIP, em Londres.

O ex-futebolista, hoje com 49 anos, referiu ainda que é um apaixonado pela capital inglesa. «Londres é a minha casa, Manchester foi-a durante muito tempo e Miami é como se fosse a minha nova casa», concluiu.