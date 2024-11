David Coote, árbitro inglês que foi suspenso no início desta semana por ter sido apanhado a insultar o Liverpool e Jürgen Klopp (num vídeo que remonta ao período em que o técnico alemão orientava os Reds), está novamente no olho do furacão, mas agora por outro motivo.

A UEFA anunciou ter aberto ao juiz de 42 anos uma investigação por «potencial violação do regulamento disciplinar» do organismo.

O comunicado surge um dia depois do tablóide britânico The Sun ter divulgado um vídeo no qual Coote aparece a cheirar uma linha, aparentemente de cocaína.

Noticia o mesmo jornal que a situação terá acontecido durante o Euro 2024, no qual o árbitro esteve presente enquanto VAR, num hotel em Frankfurt.