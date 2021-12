A defesa do guarda-redes espanhol David de Gea marcou de forma inevitável o final do jogo desta segunda-feira entre o Newcastle e o Manchester United, da Premier League. Uma intervenção espetacular que negou o 2-1 e a possível vitória da equipa de Eddie Howe.

Aos 88 minutos, e depois de um primeiro remate de Jacob Murphy ao poste, Miguel Almirón resgatou a bola à entrada da área e rematou em arco de pé esquerdo. A bola ia entrar ao canto superior da baliza, mas David de Gea negou os festejos que já se adivinhavam, com uma enorme parada, feita até com a mão mais baixa no gesto, a direita.

Um golo de Saint-Maximin deu vantagem ao Newcastle aos sete minutos, mas Edinson Cavani saiu do banco para assinar o golo do 1-1 final em St. James Park.