O co-presidente do West Ham, David Gold, morreu esta quarta-feira vítima de doença, aos 86 anos, comunicou o clube inglês.

Os hammers informaram ainda que o dirigente faleceu «pacificamente» ao lado das filhas e da noiva.

Antigo presidente e co-proprietário do Birmingham, o empresário tornou-se um dos dois presidentes do West Ham, quando concluiu a aquisição do clube juntamente com David Sullivan, em 2010.

«De todas as nossas aventuras, nenhuma nos deu mais orgulho e felicidade do que o dia em que assumimos a propriedade do West Ham, o nosso clube, em janeiro de 2010. O David tinha uma conexão de longa data com os hammers, tendo crescido em frente ao Boleyn Ground em Green Street, e representou o clube no nível júnior. Ele sempre quis o melhor para o West Ham e a sua morte é uma grande perda para todos nós», disse Sullivan aos órgãos de comunicação do clube.

Já o treinador, David Moyes, destacou a presença regular do dirigente no centro de treinos.

«O Sr. Gold era um visitante regular do Rush Green e sempre uma fonte de grande apoio e encorajamento para mim e para os jogadores. Ficou claro que ele tinha um amor genuíno e sincero pelo clube e era um verdadeiro adepto de coração. Interessou-se muito pelas pessoas que trabalhavam nos bastidores e estava sempre disposto a ajudar da maneira que pudesse. Fará muita falta», frisou.