Numa longa e intimista entrevista concedida ao site brasileiro Globo Esporte, David Luiz passou em revista uma carreira que lhe rendeu mais de 20 troféus, entre clubes e seleção, e que teve no Benfica, em 2006, a porta de entrada para uma muito bem-sucedida incursão no futebol europeu.

«Saí da terceira (divisão) do Brasil para a primeira (Liga) em Portugal, do calor para o frio. Cheguei a Lisboa e o meu empresário teve de me dar um casaco. Os repórteres nem me reconheceram como reforço do Benfica... Foi engraçado até experimentar (usar) fato, todas as coisas de um clube que é muito grande. Foi o máximo e a preparação para me tornar mentalmente muito forte», recordou o defesa central, hoje com 37 anos.

«Tive de chegar e entender logo onde estava. O meu contrato era de janeiro até abril e eu não tinha jogado ainda», contou David Luiz, que reforçou inicialmente as águias por empréstimo do Vitória da Bahia.

Acabou por convenceu Fernando Santos, à data treinador do Benfica, e assumiu ter tido «a oportunidade de ir para o Porto», nessa altura. «Mas o meu pai disse-me: “Não cuspas no prato em que comeste”. Fiquei no Benfica e tive lesões que me deixaram quase um ano sem jogar. Isso preparou-me para quando voltei», contou.

Quando regressou aos relvados, «o Luisão e o Sidney estavam muito bem», o que o fez perguntar ao treinador: «”Do que você precisa?". Ele disse que não tinha lateral esquerdo e eu comecei a treinar ali. Via vídeos do Maldini para me preparar. Joguei quase um ano ali, até me encontrar com o Jorge (Jesus). Ele potencializou-me como jogador de uma maneira surreal. Ele sabia que eu faria o que ele pedisse», recordou David Luiz.

Do Benfica, o internacional brasileiro saiu para o Chelsea, tendo ainda representado o PSG, o Arsenal e o Flamengo, até chegar ao Fortaleza, no início deste ano.

Com a carreira de futebolista a caminhar para o fim, David Luiz confessa que tem como objetivo ser treinador, no futuro. «Não sei se vai acontecer ou não, porque assim que parar de jogar vou conversar com a família e ver se isso vai fazer parte dos planos. Imaginar-me campeão como treinador, ver os adeptos felizes, a chorar, contentes, é o que me move. Como treinador, a responsabilidade é diferente e muito maior. Dimensionar isso é surreal, mas vou tentar preparar-me da melhor maneira».