David Luiz era conhecido pela sua capacidade futebolística, mas também pelo seu penteado característico. Uma farta cabeleira que não passava indiferente e que permitia identificar o jogador à distância.

Porém, os anos avançam e as qualidades mudam. O defesa-central joga agora no clube de formação, o Fortaleza, desde o início do ano, após quatro épocas a defender o Flamengo. As suas exibições têm sido questionadas pelos adeptos e até o seu penteado sofreu mudanças.

Diante do Palmeiras, na última jornada do Brasileirão, Luiz surpreendeu o Brasil ao surgir com o cabelo mais curto. O novo corte expôs algo que tem surpreendido muitos internautas - a aparente calvície do atleta de 38 anos.