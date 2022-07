A tensão vivida antes do Flamengo-Atlético Mineiro (2-0) da última madrugada transportou-se para dentro de campo.

Nos arredores do Maracanã, o autocarro do Galo foi apedrejado e vários adeptos envolveram-se em confusões com os seguranças do recinto, com muitos deles a tentarem entrar sem bilhete válido para o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Taça do Brasil.

Ainda na primeira parte, houve discussão entre dois velhos conhecidos do futebol português. Hulk, que teve uma exibição cinzenta, sobretudo nos primeiros 45 minutos, envolveu-se num «bate boca» com David Luiz e o ex-Benfica apontou o dedo na direção da cara do ex-FC Porto, que não gostou e rapidamente reagiu. No final da partida, ambos se cumprimentaram e serenaram os ânimos.

David Luiz, na flash interview, referiu-se ao companheiro de seleção como «um irmão».

No que toca ao resultado, o Flamengo valeu-se do fator casa e deu a «cambalhota» à eliminatória. Depois da derrota por 2-1 como visitante, o Mengão venceu por 2-0, com um bis de Arrascaeta (45+1m e 65m).

Quem não escondeu a felicidade no final da partida foi outro ex-Benfica. Gabigol tinha avisado que o Maracanã seria um «inferno» para o At. Mineiro e publicou uma fotografia de um momento em que ergue o cartaz com a frase «Bem-vindo ao inferno», ainda em pleno relvado.